Julien Espinosa (Chalon) après la défaite à Levallois : "Il faut qu'on soit plus vigilant au rebond"

Crédit photo : Lilian Bordron

Sur une bonne dynamique, l'Elan Chalon a raté l'occasion de revenir sur Gravelines-Dunkerque défait par la JL Bourg, ce mercredi. Contre les Metropolitans 92 à Levallois, l'Elan a enregistré sa dizième défaite (88-80), ce qu'il les fait pointer à la douzième place. En conférence de presse, Julien Espinosa, l'entraîneur de Chalon, revient sur les clés du match, et notamment l'énorme différence aux rebonds (35 à 22 pour Levallois) :

"Sur l'ensemble du match, ils mettent quand même 18 points sur deuxième chance. Au final, 18 points sur 88, ça leur donne quand même cette bouffée d'oxygène sur leur attaque, qui coûte cher à la fin du match. (...) Dans des matches comme ça, où on se fait attaquer sur le rebond offensif, il faut qu'on soit plus vigilant là dessus et qu'on se serre les coudes sur les actions qui empêcheraient les adversaires d'aller dans la raquette."

Julien Espinosa souligne d'ailleurs une "passivité défensive, au niveau des fautes" qui, pour lui, a joué un grand rôle dans le troisième quart-temps. L'entraîneur poursuit sur l'aspect offensif en nuançant, leur grand nombre nombre de points marqués, avant leur nombre de possession :

"Effectivement, on marque 80 points, mais il y a encore du gâchis. Attention, on joue des scores élevés depuis plusieurs matches, également parce qu'on court beaucoup, on joue beaucoup de possessions. Un parce qu'on fait l'effort de courir et deux, parce qu'il y a des pertes de balles qui donnent des munitions aux adversaires. Tout cela donne des scores un peu en trompe l'oeil, on a l'impression qu'on a une super attaque."

Concernant le match, le Niçois relève la bonne défense des Metropolitans sur leur jeu rapide :

"En attaque, on a été bien défendu par Paris sur notre jeu rapide, qui nous a bien fermé l'accès à la raquette. (...) On n'a pas été lucide, on a été s'enfermer dans une défense qui nous attendait dans la raquette. (...) Il faut qu'on passe un cap dans notre jeu rapide et qu'on soit capable de garder la balle en mouvement, même si on veut aller vite vers l'avant."

Julien Espinosa tient tout de même à souligner la progression de son équipe sur demi-terrain :

"On commence à trouver des situations dynamiques. Des tirs qu'on cible, des joueurs qu'on cherche à mettre en mouvement. Donc sur demi-terrain, je pense qu'on continue à progresser. Ce n'était pas parfait ce (mercredi) soir, mais il y a eu de bonnes choses sans ballon. Il faut qu'on soit plus lucide."

Prochain match pour l'Elan Chalon, contre Nanterre, samedi 17 avril, à 18h. Un match à prendre face à une équipe en difficulté.

Propos recueillis par Gaëtan Delafolie, à Levallois,