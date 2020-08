Julien Espinosa après ASVEL - Chalon : "On a pas réussi à tenir l'impact physique"

Vendredi soir, l'Elan Chalon s'est incliné 82-70 contre l'ASVEL en demi-finale de l'Ain Star Game. L'équipe de Julien Espinosa a pu se juger face au favori de la saison mais a surtout pu retrouver les sensations de la compétition.

"C’est agréable de reprendre le terrain avec spectateurs, c’est une bonne nouvelle que tout ça puisse avoir lieu et avec du public, a commenté dans La Voix de l'Ain le coach de Chalon. Mais on ne peut pas se satisfaire de vivre en vase clot, notre métier c'est d'avoir du lien avec les gens autour, et aujourd'hui ce lien là est peu présent, on ne s'y fait pas."