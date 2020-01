Julien Espinosa est le nouveau coach de l'Elan Chalon

Annoncé comme le favori pour succéder à Philippe Hervé, Julien Espinosa a bien été choisi comme nouvel entraîneur de l'équipe professionnelle de l'Elan Chalon. C'est le président du club Dominique Juillot qui l'a confirmé au Journal de Saône-et-Loire.

"Julien Espinosa est un jeune coach, avec lequel nous avons toujours entretenu des rapports cordiaux et étroits, qui a été toujours été sur nos tablettes. Je le connais depuis longtemps. Il était venu en septembre dernier pour apprendre du mode de fonctionnement du club et de Philippe Hervé. Il a déjà beaucoup suivi l’équipe et beaucoup travaillé. Il sera en avance sur d’autres pour entrer dans le vif du sujet."