Julien Espinosa rassuré par l'état d'esprit de D.J. Cooper

Pour la saison prochaine, l'Elan Chalon a pris le pari d'engager D.J. Cooper. Le pari car le meneur sort de deux saisons de suspension suite à un contrôle antidopage positif en fin de saison 2017/18, alors qu'il jouait à l'AS Monaco. Avant de l'engager, l'entraîneur Julien Espinosa a logiquement échangé avec l'ancien MVP de Pro A (en 2016/17, à l'Elan Béarnais). Il l'explique dans Le Journal de Saône-et-Loire :

"On a pris surtout le temps de discuter avec lui et d’échanger sur la façon dont il se voyait après ces péripéties, sur la façon dont il pourrait accompagner le club. On a eu beaucoup d’échanges en visioconférence et au téléphone. On voulait vraiment savoir si on était le bon endroit pour D.J. et s’il était le bon joueur pour le club. Tout cela nous a pris environ une semaine d’aller-retour entre nous […] On sait à qui on a affaire. D.J. Cooper est un compétiteur qui regarde vers le plus haut niveau […] Il y a ces deux années sans jouer de match officiel FIBA. Mais il a participé cette saison au championnat mexicain. Cela prouve qu’il a planifié son retour et la reprise de sa carrière. Pour moi, il n’y a pas de doute qu’il se prépare pour revenir en forme et pour briller à nouveau dans le championnat de France."