Jure Zdovc (Metropolitans 92) flatte la Jeep ÉLITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Juij Zdovc (1,96m, 54 ans) a flatté le niveau et l'ensemble de la Jeep Élite pour le site Internet slovène MMC. Avant de devenir entraîneur, il a connu une grande carrière de joueur avec l'Olimpija Ljubljiana dans son pays pendant huit ans et ensuite Bologne, au Limoges CSP ou encore le PSG Racing. Il est depuis le début de la saison de retour en France, cette fois en tant que coach, retrouvant la première division (désormais appelée Jeep Elite) avec l'équipe de Boulogne-Levallois. Avant de rejoindre les Metropolitans 92, il a coaché son club natal, l'Olimpija Ljubljiana mais aussi l'AEK Athènes, au Bosna Sarajevo et dans de nombreux contextes. Il a notamment été coach au niveau international, encadrant l'équipe nationale slovène de 2008 à 2011 et de 2014 à 2016. Récemment, la FIBA a décidé d'honorer Zdovc pour l'ensemble de sa carrière en l'intronisant au Hall Of Fame de la FIBA : "J'ai été surpris si je suis honnête, parce que je n'y ai jamais pensé", a déclaré Zdovc pour MMC. Il est le basketteur slovène avec le plus de trophées de l'histoire.

Alors que beaucoup étaient circonspects sur sa capacité à réussir chez les Metropolitans, Jurij Zdovc a conduit ses joueurs en quarts de finale de l'EuroCup. Par ailleurs, ils occupent la quatrièle place au classement Jeep Elite avec 16 victoires pour 8 défaites. "On a vraiment eu de la malchance avec des blessures, si nous étions complets, nous aurions joué, j'oserais prédire que nous aurions atteint la finale", explique-t-il.

"La Jeep ÉLITE ? L'une des ligues les plus fortes d'Europe"

Il souligne aussi la qualité de la Jeep ELITE, championnat souvent décrié à l'étranger.

"Maintenant on voit que l'ASVEL est compétitif en EuroLeague, Monaco, Nanterre, Bourg et nous avons bien joué aussi en Coupe d'Europe. Tous les clubs français ont fait un énorme pas en avant en Europe, et cela en soit montre à quel point la ligue est forte. Si quelqu'un d'autre la sous-estime, croyez-moi, c'est vraiment l'une des ligues les plus fortes d'Europe."

Il s'exprime aussi sur la qualité de ces joueurs. "Nous avons une bonne équipe. Je dirais même que nous avons problèmes parce que nous avons trop de joueurs qui peuvent jouer pendant 30 minutes, ce qui est impossible. Si nous sommes intelligents, nous en tirerons profit."