Jurij Zdovc : "J'ai toujours pensé que si je revenais (en France), ce serait à Limoges"

Nommé coach des Metropolitans 92 pour remplacer Frédéric Fauthoux, le Slovène Jurij Zdovc (53 ans) va effectuer son retour en France. Mais en tant que coach cette fois, alors qu'à l'époque il évoluait dans le championnat de France comme joueur. Meneur du Limoges CSP en 1993, il y a notamment remporté l'EuroLeague. Avant une saison gâchée par une blessure à Paris quelques années plus tard.

Avec les Metropolitans 92, l'ancien sélectionneur de la Slovénie est ambitieux. Il vise le titre de champion de France, rien que ça !

"Je suis ambitieux également. Où que j'aille, je veux être premier. J'aime être sous pression. On fera le maximum pour gagner le Championnat, même si... on n'a pas encore d'équipe (il éclate de rire) ! Les joueurs qui viendront doivent être conscients de mon niveau d'exigence. Je suis en contact avec Alain (Weisz, vice-président) et Sacha (Giffa, coach-assistant) pour trouver les bons profils."