Jurij Zdovc (Metropolitans 92) : "On doit jouer mieux que ça"

Longtemps menés par l'Elan Béarnais samedi soir, les Metropolitans 92 s'en sont sortis dans le dernier quart-temps avec notamment trois paniers à 3-points (14/28 au final !) consécutifs réussis par les ailies Maxime Roos et Anthony Brown. De quoi l'emporter 84 à 77. Après la rencontre, Jurij Zdovc est resté toutefois critique sur la performance réalisée par son groupe. L'absence de Vitalis Chikoko (qui présente les symptômes de la COVID-19 tout en étant négatif) ne constituant pas une excuse à son goût.

"Pau a très bien joué, comme je m'y attendais, a-t-il confié à L'Equipe. J'avais vu leurs quatre premiers matches, il y a quelque chose chez eux, une énergie. J'ai essayé de prévenir mes joueurs mais ils n'ont pas réussi à trouver leur rythme. J'ai toujours essayé de les encourager. J'ai été moi-même joueur, je sais que parfois la tête veut mais que les jambes ne répondent pas.

Au moins ce genre de match montre quel caractère peut avoir une équipe. Petit à petit, on a réussi à jouer plus dur, plus vite, à mettre des tirs difficiles. Je ne sais pas si on mérite cette victoire, on doit jouer mieux que ça, mais au bout du compte elle est là."