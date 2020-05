Jurij Zdovc nouveau coach des Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

La piste menant à Simone Pianigiani n'ayant pas aboutie, les Metropolitans 92 se sont tournés vers Jurij Zdovc (53 ans) pour remplacer Frédéric Fauthoux à la tête de leur équipe professionnelle. Le Slovène, connu en France pour avoir mené le Limoges CSP jusqu'au titre européen en 1993 puis avoir porté les couleurs du PSG Racing en 1997, s'est engagé deux ans pour le club des Hauts-de-Seine.

[OFFICIEL] #Metropolitans92



L'entraîneur slovénien Jurij Zdovc sera le nouveau coach des Metropolitans 92 pour les deux prochaines saisons !



d'infos à venir sur https://t.co/IG5cTqvmoG ! #GoMets92 #JeepElite #LNB



Cedevita pic.twitter.com/cBFcjSIUKg — Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 7, 2020

Après sa longue carrière de joueur (de 1984 à 2003), le natif de Slovenske Konjice s'est directement reconverti comme coach. Cependant, il n'a jamais réussi à s'installer durablement dans un même club, outre ses deux passages en tant que sélectionneur national (de 2008 à 2011 puis de 2014 à 2016), et ce malgré certains succès (coach de la saison 2011/12 en EuroCup). La faute, peut-être, à son côté sanguin (on se rappelle de son altercation avec Taurean Green alors qu'il était coach de l'AEK Athènes) mais aussi du manque de patience des dirigeants qu'il a côtoyé. Toujours est-il qu'on se demande s'il sera capable de s'adapter à la Jeep ELITE de 2020 comme l'ont fait récemment d'autres techniciens venus d'ex-Yougoslavie dans les gros projets de l'ASVEL et de l'AS Monaco.

Rappelons qu'il a été question ces dernières années d'une signature de sa part au Limoges CSP. Jurij Zdovc en avait discuté avec son ancien coéquipier, Frédéric Forte (alors président), avant d'être en contact le club l'été dernier avant la signature d'Alfred Julbe.