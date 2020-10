Jusqu'à 350 000 téléspectateurs pour Dijon - ASVEL

Dans une entrevue donnée à BeBasket (à lire ce vendredi), le Directeur Général de Ligue Nationale de Basket Michel Mimran nous dévoile les audiences du premier match de la saison diffusé sur L'Equipe, qui a eu lieu le 25 septembre entre Dijon et l'ASVEL.

"Nous avons commencé très fort sur L'Equipe avec un premier match qui était Dijon - ASVEL, avec d'ailleurs un scénario qui était très propice au spectacle. On a très rapidement dépassé les 250 000 téléspectateurs, et on a fini dans les dernières minutes avec plus de 350 000 téléspectateurs. Quand est-ce qu'un match de basket de championnat a fait plus de 300 000 téléspectateurs ? Est-ce que c'est au XXIe siècle ? Je ne suis pas certain.

C'est une belle performance pour L'Equipe. Ce que j'apprécie dans ce que m'a dit Jérôme Saporito (le directeur de la chaîne, NDLR), qui est mon interlocuteur à L’Équipe, c'est que c'est une audience prometteuse. S'il m'avait dit que c'est extraordinaire, je me serais dit qu'il fallait qu'on s'attende à ça comme maximum. Mais pas du tout !"