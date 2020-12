Jusqu'à 409 000 téléspectateurs pour Cholet - Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Cholet Basket a dévoilé le pic d'audience de sa rencontre du samedi 12 décembre contre Dijon, diffusée par la chaîne L'Equipe samedi à partir de 18h15. Jusqu'à 409 000 téléspectateurs ont regardé ce match disputé à huis clos à la Meilleraie. Ce nombre apparaît très important pour un championnat qui était jusqu'ici habitué aux audiences plus confidentielles, sur des chaînes payantes. Le club maugeois poursuit en disant qu'il s'agit là d'un record. On rappelle que le premier match de la saison diffusé par L'Equipe, entre Dijon et l'ASVEL, avait réuni jusqu'à 350 000 téléspectateurs, le vendredi 23 septembre.