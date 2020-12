Justin Bibbins officiellement à l'Elan Béarnais : "On va voir s'il peut apporter le même leadership et la même joie au sein du groupe"

Comme annoncé, Justin Bibbins (1,73 m, 24 ans) arrive à l'Elan Béarnais pour remplacer Shannon Evans au poste de meneur. Celui qui jouait au Legia Varsovie - avec qui il a été MVP du mois de novembre dans le championnat polonais - est arrivé à Pau ce mercredi. Après avoir passé la visite médicale, il découvrira sa nouvelle équipe ce jeudi et aura trois jours d'entraînement pour intégrer les formes de jeu et principes de Laurent Vila avant la réception de l'AS Monaco dimanche soir.

L'entraîneur Laurent Vila s'est exprimé sur cette signature sur le site Internet du club :

"Justin Bibbins dispose du profil du petit meneur de jeu rapide comme il peut y avoir en JeepELITE à l'image de David Holston à Dijon ou de Jordon Crawford récemment arrivé à l'Elan Chalon. Il est capable de scorer et dispose d'un excellent tir à 3-points. Il peut se créer son propre shoot et faire jouer ses coéquipiers. Nous avions, après le départ de Shannon (Evans) besoin d'un joueur compétitif et prêt à jouer immédiatement. On ne prend pas n'importe qui car il devait être désigné MVP du mois de novembre en Pologne après avoir réalisé tout récemment de très grosses performances avec son club classé 2e du championnat. On connaissait les qualités de Shannon avant qu'il arrive, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il ait un tel impact aussi rapidement. On va voir si Justin peut apporter le même leadership et la même joie au sein du groupe mais on va déjà conserver avec lui le même esprit de jeu qu'on a mis en place et préserver cette complémentarité avec le reste de l'équipe. C'est un jeune joueur qui aura à coeur lui aussi de montrer toute l'étendue de ses qualités. On ne repart pas de zéro, loin de là. Bien sûr que nous vivons une saison très particulière, avec de longues périodes sans jouer où on se doit d'entretenir la cohésion du groupe et garder tout le monde motivé alors quand en plus on doit faire des ajustements au sein de l'effectif, forcément ce n'est pas simple mais on n'a pas le choix et il faut avancer."