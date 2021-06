Justin Bibbins va prolonger à l'Élan Béarnais

JEEP ÉLITE

Arrivé fin 2020 à l'Élan Béarnais suite au départ de Shannon Evans, Justin Bibbins (1,73 m, 25 ans) a longtemps été blessé à la cheville. Mais sur la fin de saison, le petit meneur de jeu a pu retrouver la compétition et fortement contribué (16,1 points et 5,4 passes décisives de moyenne sur les sept derniers matches, 14,2 points à 46,1% de réussite aux tirs, 4,6 passes décisives et 5,1 fautes provoquées pour 13,8 d'évaluation en 26 minutes sur l'ensemble de la saison) au maintien de son équipe en Jeep ÉLITE.

De ce fait, l'EBPLO a rapidement cherché à prolonger l'ancien joueur de l'Université d'Utah (NCAA). Un accord devrait être trouvé dans les jours à venir selon La République des Pyrénées. L'officialisation de cette nouvelle est attendue en fin de journée. Reste à savoir s'il sera le meneur titulaire ou partagera le poste avec un autre fort joueur, le retour de Shannon Evans ayant été évoqué récemment.