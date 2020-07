Kadeem Allen, des New York Knicks à Bourg-en-Bresse

JEEP ÉLITE

De la mythique salle du Madison Square Garden de New York à celle d'Ekinox de Bourg-en-Bresse, c'est le chemin que va emprunter le combo-guard américain Kadeem Allen (1,85 m, 27 ans) selon nos informations.

En quête d'un poste 1 titulaire, le staff de la JL Bourg-en-Bresse frappe un grand coup sur le marché des transferts en faisant parachuter dans l'Ain ce meneur évoluant en NBA depuis 2017 (5,5 points à 44%, 1,5 rebond et 2,3 passes décisives en 47 rencontres). Formé à l'Université d'Arizona entre 2015 et 2017, le natif de Wilmington (Caroline du Nord) a été sélectionné en 53e position par les Boston Celtics. Très peu utilisé par la franchise du Massachusetts (18 matchs pour 6 minutes de jeu en moyenne), Allen est envoyé au New York Knicks où son temps de jeu grandit, et sa production statistique aussi (10 points à 46%, 2,7 rebonds et 4 passes décisives). La saison écoulée, il n'a disputé que 10 rencontres dans le marasme de la franchise new-yorkaise où de nombreux meneurs/arrières faisaient partie de l'effectif comme Frank Ntilikina, Elfrid Payton ou encore Dennis Smith. Capable de scorer 25 points un soir de février 2019 contre Cleveland, il n'a pas su renouveler ce type de performances lors du dernier exercice, tournant à 5 points et 2,1 passes décisives de moyenne.

Que ce soit avec Boston ou New-York, l'ancien pensionnaire de la fac d'Arizona alternait avec l'équipe réserve affiliée en G-League (Maine Red Claws puis Westchester Knicks) où il cartonnait la plupart du temps (15,7 points à 44%, 5,3 rebonds et 5,7 passes décisives en 97 matchs). Très bon sur pick-and-roll, bon scoreur, reconnu pour ses qualités défensives (élu dans le meilleur cinq défensif de la relévée Pac-12 en 2017), c'est théoriquement un atout de poids qu'engage Bourg-en-Bresse aussi bien pour le championnat que l'EuroCup. À moins que Kadeem Allen ne fasse partie de ces ex-joueurs NBA ne parvenant à pas à transposer leur jeu américain au style européen... Pour beaucoup, le label de la grande ligue n'est juste qu'une ligne dorée dans le CV et, en aucun cas, un gage de domination de l'autre côté de l'Atlantique. Surtout que l'ancien coéquipier universitaire de Lauri Markkanen (Chicago) et Parker Jackson-Cartwright (Saint-Quentin) découvrira l'Europe pour la première fois de sa carrière.

L'effectif de la JL Bourg version 2020/21 :