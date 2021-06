Kahudi forfait jusqu'à la fin de la saison, Noua absent une semaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que l'ASVEL dispute son dernier match de la saison régulière, vendredi, face au vainqueur de l'EuroCup, Monaco, c'est une bien mauvaise nouvelle qui est tombée à deux jours de la rencontre et à quelques jours du début des phases finales. Charles Kahudi (1,99 m, 34 ans) et Amine Noua (2,02 m, 24 ans) se sont blessés mardi, lors de la victoire des leurs à Roanne (89-75), a annoncé le club. Touché aux adducteurs, le capitaine rhodanien sera forfait pour la fin de la saison. Ce qui ne sera pas le cas de l'intérieur villeurbannais, légèrement blessé au pied, dont l'absence est estimée à une semaine.

Kahudi (6,3 rebonds et 2,3 rebonds en 18 minutes de temps de jeu) et Noua (11 points à 56,2% de réussite aux tirs, dont 43% à 3-points pour 11 d'évaluation en 20 minutes) sont des joueurs importants de la rotation de T.J. Parker cette saison. Le premier, à travers son expérience et sa défense, et le second, au regard de efficacité offensive et notamment de son adresse, ont activement participé à la belle saison de Jeep ELITE de l'ASVEL, deuxième avec 26 victoires et 7 défaites. Le club rhôdanien est assuré de terminer à cette position à l'issue de la saison régulière et ne va donc pas forcé à Monaco, qui fera sans doute de même.

Villeurbanne est déjà privé de William Howard (mollet) et de Guershon Yabushele (pouce), qui sont de toute façon convoquer en équipe de France le mardi 22 juin au soir et ne pourront donc pas jouer le Final Four. Reste à savoir s'ils seront de la parti pour le quart de finale contre Le Mans, dimanche ou lundi.