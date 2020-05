Karlton Dimanche : "Je resterai à Cholet l'année prochaine"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Si Cholet Basket a effectué une saison 2019/20 de grande qualité (sixième au moment de l'interruption), l'affirmation de Karlton Dimanche (1,94 m, 20 ans) au niveau professionnel ne s'est pas passée comme prévu. Prévu pour être le deuxième meneur derrière Michael Stockton, le Guyanais a vu son utilisation se réduire au fil des journées (5 minutes de temps de jeu moyen de la 18e à la 25e journée, 7 sur l'ensemble de la saison). Avant même de devoir retrouver l'équipe espoirs pour continuer à s'exprimer en compétition.

Si le club devrait faire faire signer à Hugo Robineau, un autre meneur de jeu, son premier contrat professionnel (tout comme l'intérieur Yoan Makoundou), le prêt de Karlton Dimanche n'est pas envisagé. "Je resterai au club l'année prochaine", a-t-il affirmé au micro de Théo Quintard pour Ouest-France.

Karlton Dimanche sera cependant non plus utilisé comme meneur remplaçant mais comme poste 2/1. Il va ainsi tenter de suivre les pas d'Abdoulaye Ndoye qui occupait ce poste et avait des caractéristiques similaires au même âge. Pour lui comme son prédécesseur avant lui, le principal problème à régler va être celui de l'adresse extérieure (0/5 à 3-points sur 335 minutes jouées en Jeep ELITE et Espoirs en 2019/20).