Kaza Kajami-Keane (Le Mans) ne jouera pas au Canada cet été

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Fiba

Il devait disputer la ligue d'été canadienne, la CEBL, avec les BlackJacks d'Ottawa. Finalement, Kaza Kajami-Keane (1,88 m, 26 ans) est absent du roster qui a débuté le championnat ce samedi soir. Selon Ouest France, le nouveau meneur du Mans a préféré ne prendre aucun risque de blessure et passer du temps avec sa famille avant de rejoindre la Sarthe pour la reprise le 6 août.

L'international canadien a été remplacé dans l'effectif des BlackJacks par... un ancien meneur du MSB, Olivier Hanlan, vu dans la Sarthe en 2016-2017. La nuit dernière, Ottawa s'est incliné 89-71 face aux Guelph Nighthawks de l'ancien Cheletais Jonathan Arledge (14 points et 10 rebonds). Côté BlackJacks, Thomas Scrubb (Bourg-en-Bresse) a inscrit 18 points et pris 8 rebonds, tandis que son frère Philip (Limoges) a terminé avec 12 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.