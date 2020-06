Kaza Kajami-Keane va prendre la mène du Mans Sarthe Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

[Mise à jour] Le Mans a déjà officialisé la signature du meneur Kaza Kajami-Keane (1,85 m, 26 ans) pour la saison prochaine. Le coach Elric Delord s'exprime sur ce choix :

"Kaza correspond précisément au profil recherché pour remplacer Brandon Taylor. C'est un joueur physique, rapide et intense des deux côtés du terrain et ce sur chaque possession. Doté d'un volume de jeu important, il est capable de défendre plusieurs postes avec qualité. C'est aussi un joueur complet en attaque. Il joue juste et a une très bonne compréhension du jeu. Capable de scorer aussi bien à 3pts qu'en percussion, c'est un passeur de niveau supérieur, ce qui fait de lui un redoutable créateur pour ouvrir ses coéquipiers. D’un naturel bienveillant et avec sa force de travail, il dispose de toutes les qualités pour intégrer notre équipe. Je suis très satisfait qu’il nous ait choisi pour continuer sa progression."

Le meneur canadien explique pourquoi il rejoint le club sarthois :

"Pour attaquer ma troisième année en Europe, j'ai senti que le MSB marquait le changement nécessaire pour continuer à évoluer en tant que joueur comme en qualité d’homme. La ligue, le club et le staff sont exceptionnels. J'ai hâte d'arriver en France pour pouvoir grandir avec notre équipe et nous mettre en position de gagner des matches, d’avancer ensemble. En ces temps difficiles, je suis heureux de me retrouver dans une situation formidable qui me permettra de devenir le basketteur que j’aspire être. Le plan que l'entraîneur a mis en place pour moi et pour l'équipe était quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je suis enthousiaste à l’idée de me mettre au travail et d’apporter ma contribution pour nous permettre de vaincre."

[Brève originelle] Brandon Taylor parti, Le Mans cherchait un nouveau meneur pour la saison 2020/21. C'est Kaza Kajami-Keane (1,85 m, 26 ans) qui va le remplacer a-t-on appris ce lundi. Une nouvelle qui sera officialisée dans la journée par le MSB.

Natif d'Ajax en Ontario (Canada), il est passé par trois programmes universitaires. Deux d'abord en NCAA, où il n'a que peu produit (3,1 points et 2,3 passes décisives en 17 minutes sur trois saisons complètes), à Illinois State (de 2012 à 2014) puis à Cleveland State (2014/15), puis un au Canada, pour le programme universitaire de référence du pays, celui de Carleton (2015 à 2017) à Ottawa. Passé profesionnel chez les Raptors 905 en G-League (6,6 points à 37,7% de réussite aux tirs, 4,4 passes décisives et 2,3 rebonds en 20 minutes), il a découvert le basket européen aux Pays-Bas en 2018/19. Champion avec Zwolle, MVP des playoffs, membre du meilleur cinq de la saison et du cinq défensif, il a ensuite rejoint le championnat allemand et le club de Mitteldeutscher où il a fait plus que confirmer (15,2 points à 48,5%, dont 38,5% à 3-points, 5,3 passes décisives et 2,7 rebonds en 28 minutes).

Avant cette saison en Allemagne, ce bon passeur et bon shooteur a participé à la Coupe du Monde 2019 avec le Canada. Peu utilisé (4 entrées en jeu, pour 25 minutes cumulées), il est surtout entré dans les matchs de classement.

Au Mans, il partagera la mène avec Antoine Eïto. Comme Brandon Taylor l'an passé, le club sarthois a fait le choix de signer un meneur en pleine ascension.

L'effectif 2020/21 du Mans Sarthe Basket :