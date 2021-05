Kenny Baptiste prolonge avec Le Mans jusqu'en 2024 !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Formé au MJC Les Abymes (Guadeloupe) puis au Mans, Kenny Baptiste (21 ans, 2,04m) vient de prolonger jusqu'en juin 2024 avec la formation sarthoise, fait savoir le MSB dans une jolie vidéo ce lundi 3 mai. Il était déjà lié avec l'équipe sarthoise jusqu'en juin 2023.

Prêté aux Béliers de Quimper la saison dernière, le médaillé de bronze de la Coupe du Monde U19 2019 réalise une saison 2020-2021 intéressante (5 points à 57,1% de réussite aux tirs et 2,6 rebonds pour 6,1 d'évaluation en 15 matchs). Victime d’une fracture de fatigue au pied fin décembre, le longiligne poste 3 du MSB est de nouveau à l'arrêt puisqu'il s'est fait une petite entorse à la cheville gauche. Capable de mettre de l'intensité en attaque et de défendre dur, le jeune international français a incontestablement gagné en maturité cette saison.

Avec cette nouvelle signature et le retour attendu de Matthieu Gauzin en Sarthe en plus d'Hugo Mienandi et d'Adama Bal (au Pôle France mais sous convention), Elric Delord et les dirigeants manceaux semblent miser sur la jeunesse. En revanche, Antoine Eïto ne portera pas plus les couleurs mancelles et sera peut-être suivi par Valentin Bigote - qui pourrait rejoindre le STB Le Havre (NM1) mais n'a pas activé sa clause.