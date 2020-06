Kenny Baptiste s'engage pour trois saisons avec Le Mans

De retour de prêt de l'UJAP Quimper, le jeune ailier Kenny Baptiste (2,04 m, 20 ans) vient de parapher un contrat de trois saisons avec Le Mans Sarthe Basket. Le double médaillé de bronze à l'EuroBasket U18 2018 et à la Coupe du Monde U19 2019 est donc lié avec le MSB jusqu'en juin 2023. Dès la saison prochaine, le Guyanais sera inclus dans la rotation d'Elric Delord.

Son profil très longiligne (une envergure de 2,14 m) et son athlétique attire les scouts NBA. Néanmoins, il n'a eu qu'un rôle mineur sur la saison 2019/20 en Pro B (3,6 points à 42% de réussite aux tirs dont 19,2% à 3-points, 1,6 rebond et 0,2 passe décisive pour 3,4 d'évaluation en 11 minutes) dans un collectif performant (deuxième au moment de l'arrêt de la saison.

"Athlétique, félin, facilitateur de jeu, opportuniste en attaque et perturbant en défense avec ses longs segments, Kenny doit encore progresser sur son tir, son engagement, sa concentration et sa dureté physique pour passer le cap du très haut-niveau. Le staff travaillera ces axes de progression. L’intéressé est fin prêt", assure le club sur son site Internet.

"Kenny possède une dimension athlétique et une verticalité importante, commente l'entraîneur Elric Delord. Pour autant, ce n'est pas qu'un athlète. Il a un vrai talent offensif qui s'exprime au travers de son tir à mi-distance, son post up, son jeu sans ballon et ses rebonds, ce qui en font un fort potentiel pour le très haut-niveau. L'an passé à Quimper, il a compris que sans investissement défensif de tous les instants, il ne pourrait pas prétendre à ce haut-niveau. Un investissement qui est un point important dans la construction de notre équipe. Enfin, de part sa discipline et sa soif d'apprendre, nous avons pensé qu'il était temps pour lui de continuer sa progression au sein du MSB afin de venir challenger les rotations sur les postes extérieurs."