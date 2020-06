Kenny Chery, de Nanterre à Brescia ?

JEEP ÉLITE

Comme le rapporte Il Giornale di Brescia, Kenny Chery (1,80m, 28 ans) est convoité à l'étranger. Le Germani Brescia Leonessa, qui dispute la Lega A mais aussi l'EuroCup, s'intéresserait de près à la situation du meneur canadien.

Après la Hongrie, l'Espagne et donc la France, Kenny Chery pourrait continuer son tour d'Europe des clubs en Italie, dans une équipe qu'il connaît déjà. Le Québécois a eu l'occasion de jouer face à Brescia lors de la phase de groupe de l'EuroCup avec Nanterre. Du moins, pas lors du match aller, auquel il n'avait pas pu prendre part, freiné par une blessure à l'épaule. Lors du match retour, perdu 85 à 78 sur le parquet italien, Kenny Chery a inscrit 18 points, attrapé 4 rebonds et distribué 5 passes décisives, totalisant ainsi 21 d'évaluation et faisant de lui le meilleur joueur de l'effectif de Pascal Donnadieu. De quoi taper dans l'oeil de Vincenzo Esposito, entraîneur principal de l'équipe de Lombardie.

Avec Nanterre, il est parvenu à confirmer sa belle saison réalisée à Boulazac (16,7 points, 4,3 passes décisives et 3,4 rebonds pour 16,5 d'évaluation). Capable de réaliser de très grosses performances, à la fois en coupe d'Europe mais aussi en Jeep Élite, le capable de l'effectif nanterrien a compilé 14 points, 3,6 passes décisives et 2,8 rebonds pour 13,3 d'évaluation en 24 rencontres de championnat et 15,9 points, 3,3 passes décisives et 2,5 rebonds en EuroCup.