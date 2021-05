Kenny Hayes en renfort au Mans jusqu'à la fin de saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Son effectif touché par les blessures (Kajami-Keane, Bamforth Soko, Mockevicius et Koffi n'ont pas joué ce lundi à Cholet) et Antoine Eïto prochainement absent pour cause de Tournoi de Qualification Olympique (TQO) de 3x3, Le Mans a fait le choix de se renforcer. Le club vient d'engager Kenny Hayes (1,88 m, 34 ans) jusqu'au 30 juin, en remplaçant médical du pivot Iggy Mockevicius, touché au dos.

En rythme après cinq mois passés en Turquie

L'ancien joueur du Limoges CSP (en 2017-2018) vient tout juste de terminer les playoffs avec Gaziantep, en Turquie. Sorti dimanche par l'Anadolu Efes Istanbul en quarts de finale des playoffs, il va attendre encore un peu avant de rentrer chez lui, aux Etats-Unis. Le natif de Dayton (Ohio) va ainsi aider le MSB à bien finir l'exercice 2020-2021, alors que l'équipe d'Elric Delord est septième de Jeep ELITE avec 15 victoires en 25 matches.

Depuis son arrivée à Gaziantep en janvier, ce fort shooteur tournait à 15,6 points à 51,5% de réussite à 3-points (sur 3,3 tentatives par rencontre) et 92,2% aux lancers-francs, 1,7 rebond et 3,8 passes décisives en 30 minutes sur 10 matches.

L'équipe mancelle pour finir la saison 2020-2021 :