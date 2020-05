Kevin Harley toujours à Boulazac la saison prochaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BBD

Toujours sous contrat avec le Boulazac Basket Dordogne (BBD), Kevin Harley (1,96 m, 26 ans) a décidé de ne pas activer sa clause de sortie et de rester ainsi un an de plus dans le Périgord. Efficace en sortie de banc (6,8 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,5 passes décisives pour 7,2 d'évaluation), l'ancien arrière de Poitiers et de Denain a toutefois connu un début d'exercice compliqué à cause notamment d'une blessure au coude.