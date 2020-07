Kévin Séraphin dément tout retour à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Pour boucler son effectif 2020/21, Cholet Basket cherche un poste 5. Erman Kunter multiplie les prises de contact mais le nom de Kévin Séraphin (2,08 m, 30 ans) refait surface. L'international français n'a plus joué depuis mai 2019 à cause de ses genoux. Pour se relancer, revenir dans le club de ses débuts en professionnel pourrait s'avérer être une bonne idée. Seulement, ce dernier a tenu à démentir l'information en réponse aux questions du Courrier de l'Ouest. "Revenir à Cholet ? Mais non, pas du tout !" a balayé l'ancien joueur NBA et EuroLeague.

Si l'idée de faire revenir un ancien du club, champion de France 2010, semble intéressante, il n'empêche que Cholet a besoin de garanties sur le papier. Avec deux matchs sur le papier, trois jeunes dans les dix joueurs (Robineau, Dimanche et Makoundou), Cholet doit pouvoir compter sur un poste 5 au temps de jeu élevé.

L'effectif 2020/21 de Cholet :