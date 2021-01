Khalid Boukichou prolonge au BCM Gravelines-Dunkerque jusqu'à la fin de la saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCMBasket

Khalid Boukichou (2,08 m, 28 ans) finira la saison au BCM Gravelines-Dunkerque. Recruté initialement en tant que remplaçant médical de l'Israélien Itay Segev, arrêté encore un mois, le pivot belgo-marocain vient d'être prolongé par le club jusqu'à fin juin indique La Voix du Nord.

Lors de ses deux matches disputés avec l'équipe de Serge Crevecoeur, contre Champagne Basket et l'ASVEL, l'ancien joueur de l'Elan Béarnais, l'Elan Chalon et du SLUC Nancy s'est montré performant (13 points à 69,2% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2,5 contres, 3,5 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 17,5 d'évaluation en 23 minutes).

Au retour d'Itay Segev, si retour il y a, le BCM disposera de trois postes 5 : Erik McCree, Itay Segev et donc Khalid Boukichou.