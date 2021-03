Koffi et Mockevicius à l'arrêt, Le Mans songe à recruter

Actuellement, Le Mans est limité à l'intérieur avec le trio Williams Narace - Ovie Soko - Vitto Brown. L'équipe d'Elric Delord est privé d'Alain Koffi et Iggy Mockevicius. Interrogé par Ouest-France, le préparateur physique du club Alexandre Bertrand donne de leurs nouvelles :

"Alain (Koffi) souffre depuis plusieurs semaines d’une aponévrosite plantaire. C’est à la fois très long et très douloureux et ça ne s’arrange pas avec la reprise de l’activité. À ce jour, on n’est pas certain qu’il pourra rejouer cette saison. Iggy (Mockevicius) souffre d’une hernie discale. Là aussi, le dos n’est pas facile à gérer quand le rythme va s’accélérer, les déplacements s’enchaîner. L’idée est de lui laisser le temps de revenir."