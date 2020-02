Kyle Milling a attaqué le BCM Gravelines-Dunkerque aux prud'hommes

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Souvenez-vous : au printemps 2019, le BCM Gravelines-Dunkerque avait fait volte-face au sujet de son coach. Le club nordiste avait prévu de recruter Kyle Milling... avant de se rétracter pour signer Eric Bartecheky pour trois saisons (dont une optionnelle).

Cette situation a amené l'entraîneur franco-américain à se retourner contre le Basket Club Maritime. En effet, l'ancien coach de Hyères-Toulon et Limoges a fait valoir ses droits devant les prud’hommes. Il demande ainsi l'intégralité du salaire prévu dans son contrat de deux ans (soit plus de 200 000 euros) annonce La Voix du Nord. L'audience s'est tenue à Dunkerque la semaine passée et le délibéré est attendu en fin de saison 2019/20.

S'il s'avère que le tord est reconnu au BCM, ce serait un nouveau coup dur pour l'institution qui est avant-dernière de Jeep ELITE après 23 journées (sur 34) et a déjà largement remanié son effectif au cours de cette saison 2019/20. La question de la gouvernance du club - partagée entre les élus locaux et les dirigeants de la Société d'économie mixte - peut encore se poser puisque l'imbroglio viendrait d'un choix différent de coach parmi les deux têtes pensantes du BCM.