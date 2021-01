Kyvon Davenport de Cholet au Boudivelnyk Kiev

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

La communication de Cholet Basket est rodée. Il faut dire que le club a l'habitude de se séparer de joueurs en cours d'exercice. Forcément, négociations obligent, les dirigeants comme le staff ne pouvaient annoncer que Kyvon Davenport (2,01 m, 23 ans) était sur le départ. Mais avec l'arrivée de Chris Horton, il était entendu que celui-ci n'avait plus grand chose à faire dans les Mauges, l'effectif comptant six autres joueurs étrangers, le nombre maximum que peut aligner une équipe sur un match de Jeep ELITE. D'ailleurs, le bondissant ailier-fort n'est pas entré en jeu mardi soir contre Tsmoki Minsk en Ligue des Champions, alors même qu'Erman Kunter a fait le choix de se passer de Chris Horton, pas prêt physiquement.

Déjà le quatrième joueur coupé par Cholet cette saison

Les agents de Kyvon Davenport lui ont trouvé une porte de sortie. Selon Sportando, le Floridien va rejoindre la formation ukrainienne du BK Boudivelnyk Kiev, actuelle 7e (sur 11) de la première division nationale avec 7 défaites en 11 rencontres. Il y retrouvera l'ancienne star de North Carolina passée par Roanne en 2020, Brice Johnson, et tentera de se relancer. En effet, à CB cet ailier-fort athlétique et longiligne a fait preuve d'inconstance après avoir été touché sévèrement par la COVID-19 puis une gastro-entérite en début de saison. En 10 rencontres de Jeep ELITE et BCL, il a tourné à 8,6 points à 47,1% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 22 minutes. Surtout son incapacité à être une menace dans le tir extérieur (15,8% à 3-points) représente un vrai problème dans le basket actuel.

C'est déjà le quatrième joueur dont Cholet se sépare cette saison après Ike Nwamu, Chauncey Collins et Terell Parks, sans oublier le prêt d'Hugo Robineau à Gries-Oberhoffen.