L'AEK Athènes souhaite s'offrir Semaj Christon, Limoges veut le conserver

Courtisé par plusieurs clubs en raison de ses grosses performances sur le début de saison, particulièrement en EuroCup, le meneur de jeu américain Semaj Christon (1,90 m, 27 ans) semblait parti pour rester au Limoges CSP, surtout au vu de la blessure qui l'a empêché de jouer en fin d'année 2019. Mais en ce début d'année 2020, alors qu'il a effectué son retour à la compétition contre l'ASVEL dimanche, le club grec de l'AEK Athènes est revenu à la charge pour s'offrir ses services.

Même si le Cercle Saint-Pierre pourrait en profiter pour toucher une indemnité de transfert, le club ne compte pas libérer l'ancien joueur d'Oklahoma City (NBA).

"On n'est pas disposé à le laisser partir, affirme le directeur sportif Crawford dans Le Populaire du Centre. On a déjà passé beaucoup de temps sur ce dossier. Je comprends que Semaj puisse avoir envie de jouer l'Eurocup mais il s'est engagé verbalement avec le coach, le club et moi à rester jusqu'à la fin de la saison. A lui de respecter sa parole et son contrat."