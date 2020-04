L'agent Jérémy Medjana pense que les jeunes auront une carte à jouer avec la baisse des budgets

Durement touché par le coronavirus à titre personnel, l'agent de joueurs Jérémy Medjana va mieux. Le co-fondateur de l'agence Comsport s'est remis au boulot. Si le marché des transferts est quasiment bouclé dans le secteur féminin, où il est très présent, tout reste à faire chez les hommes. Sans avoir de bonne visibilité pour le moment puisque la suspension des championnats et leur potentiel arrêt va mettre un sacré coup de canif dans les finances des budgets des clubs.

Dans une interview accordée à Ouest-France, il donne son opinion sur les choix que pourraient prendre les clubs s'ils perdaient 20 à 25% de leur budget, comme l'imagine des premières estimations. Selon lui, cette baisse de revenus pourrait être prolifique aux jeunes joueurs :

"Je pense qu’on va se diriger vers ça, en effet. On aura des effectifs moins fournis et plus de possibilités de jouer pour les jeunes. Les clubs n’auront pas le choix. Ils ne pourront probablement pas prendre autant de pros qu’ils n’en avaient les saisons précédentes."