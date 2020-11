L'Agglo de Pau reprend le contrôle de l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La période est difficile pour l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (EBPLO). Grand club français et même européen des années 80, 90 et 2000, l'institution est bien loin de sa grandeur d'antan. Et si l'EBPLO évolue toujours en Jeep ELITE, avec même des prestations plutôt convaincantes sur ce début de saison 2020-2021 sur le plan sportif (3 victoires et 2 défaites), le club est bel et bien en difficulté. Critiqué sur ses terres par nombre d'anciens qui ne s'y retrouvent plus, évoluant trop souvent dans un vaste Palais des Sports vide, il souffre économiquement. La République des Pyrénées s'est penchée de près à sa situation et en publie un article ce mardi.

"La crise sanitaire n’est pas vraiment la cause des problèmes financiers de l’Elan Béarnais, puisqu’au 30 juin 2019, bien avant la crise, la société accusait déjà une perte de 305 000 euros, explique Jean-Louis Peres, 1er adjoint au maire aux finances et vice président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Si on y ajoute les pertes antérieu-res, ça nous mettait déjà dans l’obligation de recapitaliser."

Comme il y a cinq, la société d'économie mixte (SEM) qui possède le club va bénéficier d'une recapitalisation. Outre quatre actionnaires privés (pour un total de 30 000 euros), la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées va injecter 520 000 euros au capitale de cette SEM transformée à l'avenir en société anonyme sportive professionnelle (SASP). Possédant désormais 69% du club, elle va totalement contrôler l'EBPLO en espérant qu'il se remette sur les rails financièrement avant d'attirer à nouveau le club, comme il était parvenu à le faire en 2016-2017 lors de la saison où D.J. Cooper avait réanimé la flamme. Shannon Evans II pourra-t-il reprendre la flambeau ?