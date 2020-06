L'ailier-fort Kyvon Davenport vers Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Hapoel Eilat

Le jeune ailier-fort Kyvon Davenport (2,03 m, 23 ans) serait le nouvel ailier-fort de Cholet Basket selon Sportando. Après son cursus universitaire, partagé entre Georgia Highlands (JuCo) et Memphis (NCAA), cet Etasunien a passé sa première saison professionnelle à l'Hapoel Eilat en Israël.

Arrivé en première division israélienne après des années intéressantes aux États-Unis, Kyvon Davenport a su confimer les attentes placées en lui. Il s'est rapidement imposé comme l'un des leaders statistiques de l'Hapoel Eilat et ce, malgré des prestations vraiment moyennes par moment. Compilant 13,3 points à 60% de réussite à 2-points, 6,8 rebonds et 1 contre pour 16 d'évaluation en 27 minutes sur 20 matchs, il était l'un des meilleurs jeunes joueurs du championnat avant l'interruption de ce dernier. Le natif de Gainesville, en Géorgie, a notamment terminé à la neuvième position des meilleurs rebondeurs de la division. Dans ce domaine, le poste 4/3 n'est pas en reste puisqu'il avait déjà terminé huitième et cinquième de sa conférence en 2017/18 et 2018/19 sous le maillot de l'Université de Memphis. Il avait ainsi bouclé sa dernière année avec 13,1 points et 7 rebonds de moyenne avant de prendre la direction de l'Israël.

Passé sous les radars

Au vu de ses performances hautes en couleurs et de ses capacités, Kyvon Davenport possède un avenir des plus attrayants. Et pourtant, ce jeune ailier-fort semble passé totalement inaperçu malgré des prestations proches de l'incroyable. Son match record la saison passée, il l'avait achevé avec 20 points et 13 rebonds pour 36 d'évaluation en 34 minutes contre le Maccabi Haifa. À noter qu'il a également aider à faire chuter le Maccabi Tel Aviv (qui n'avait encore jamais perdu lors de l'exercice 2019/20) en inscrivant de nouveau 20 points et en attrapant 6 rebonds.

Intenable dans la raquette, ses qualités athlétiques lui permettent de prendre un maximum de rebonds et d'attaquer le cercle de manière agressive. Joueur complet capable aussi bien de tirer à trois points que de laisser des lancers francs en court de route, il devrait venir renforcer la raquette choletaise, offensivement comme défensivement. Cela pourrait donc être un très beau coup pour l'effectif d'Erman Kunter, qui pourrait s'appuyer sur un profil alléchant pour le championnat de France.