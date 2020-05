L'amertume de Jérôme Sanchez, sur le départ de Boulazac : "Ils m'ont coupé"

Jérôme Sanchez (1,96 m, 30 ans) a confirmé l'information déjà répandue de son départ du Boulazac Basket Dordogne, après cinq saisons dans le Périgord. Arrivé au BBD en 2015 en provenance de la JL Bourg, l'ancien Villeurbannais a expliqué avoir été remercié par le club alors qu'il lui restait un an de contrat.

"Il me restait un an de contrat avec une clause", a-t-il expliqué à Sud Ouest. "Tous ceux qui me connaissent savent que j’avais envie de rester à Boulazac. Ils m'ont coupé. J’étais prêt à faire des efforts, quitte à finir ma carrière ici. Le club a refusé."