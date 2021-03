L'ancien joueur NBA Bruno Caboclo en renfort à Limoges !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

A la recherche d'un remplaçant médical suite à la blessure au genou de Romeo Travis, arrêté pour minimum quatre semaines, Limoges a engagé l'ancien joueur NBA (107 rencontres) Bruno Caboclo (2,06 m, 25 ans).

Avec son physique comparé à Kevin Durant (2,06 m en taille, 2,31 m en envergure), le natif d'Osasco dans l'état de Sao Paulo (Brésil) était considéré comme un très haut potentiel. MVP du Basketball Without Borders de Buenos Aires (Argentine) en 2013, il a été choisi en 20e choix de la Draft par Toronto un an plus tard. Cependant, pas prêt pour évoluer à ce niveau, ce poste 3-4 (plutôt 4-3 dans le jeu actuel) n'a que très peu vu le terrain avec les Raptors en trois saisons et demi. Finalement, il a été envoyé à Sacramento en février 2018. Non conservé par les Kings à l'issue de la saison, il a refait son chemin en G-League pour signer un contrat de 10 jours en janvier 2019 et finalement y finir la saison. Cela restera sa meilleure expérience en NBA puisqu'il a joué à 34 reprises aux Grizzlies avec 19 titularisations, tournant à 8,3 points à 42,7% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 23 minutes. Il a notamment réalisé une pointe à 24 points (à voir en vidéo ci-dessous) lors d'une victoire contre Oklahoma City.

Une dimension physique supplémentaire pour le CSP

Derrière, il n'est pas parvenu à se réinstaller durablement dans la grande ligue, continuant d'alterner les allers et venues entre NBA et G-League. A 25 ans, il va se lancer sur le circuit européen avec cette première expérience à Limoges.

Bruno Caboclo ne va pas découvrir le jeu FIBA puisqu'il y est pratiqué au Brésil. Surtout, il a porté les couleurs de l'équipe nationale, notamment au cours de la Coupe du Monde 2019 en Chine (5,6 points à 35,5% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 1,2 contre en 27 minutes).

"Bruno Caboclo est un joueur talentueux qui a fait l’ensemble de sa carrière aux Etats-Unis et qui cherchait à se lancer en Europe, explique le directeur sportif Crawford Palmer. Nous avons besoin de pallier l’absence de Romeo Travis, surtout avec l'enchaînement des matches qui arrive, et nous pensons avoir trouvé un poste 4 polyvalent, physique, qui saurait s’adapter rapidement à la Jeep Elite. C’est un joueur qui n’a pas besoin de faire de stats pour avoir un impact sur le jeu, et son rôle majeur avec l’équipe nationale brésilienne en témoigne. Il nous donnera une dimension physique qui peut nous aider, sans pour autant bousculer le collectif que nous continuons de construire."

Bruno Caboclo ne pourra pas être qualifié à temps pour affronter Boulazac ce samedi. Son premier match avec le Cercle Saint-Pierre devrait donc avoir lieu samedi prochain contre Roanne, à Beaublanc.