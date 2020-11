L'ancien NBAer Archie Goodwin en renfort chez les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : easycreditbbl

Après avoir libéré Rob Gray, parti à Monaco, les Metropolitans 92 cherchaient un joueur. Un temps sur Trevor Lacey, ils ont finalement préféré chercher une autre option. Ils ont fini par la trouver en engageant l'ancien joueur NBA Archie Goodwin (1,96 m, 26 ans), arrière scoreur très percutant et athlétique.

8,9 points en 19 minutes de moyenne en NBA en 2015-2016

Ancienne star des lycées de l'Arkansas (deux fois joueur de l'Etat), il faisait partie de la cuvée 2012 des traditionnelles recrues "cinq étoiles" des Kentucky Wildcats. Après une saison en NCAA à 14,1 points de moyenne (meilleur marqueur de son équipe) et un titre de meilleur freshman (première année) de sa conférence, la SEC, il a été retenu en 29e position de la Draft NBA 2013 par Oklahoma City mais a démarré sa carrière à Phoenix quelques mois plus tard. Aux Suns pendant trois saisons, il a tourné à 8,9 points à 41,7% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 2,1 passes décisives en 19 minutes. Pourtant, il a été coupé à l'aube de la saison 2016-2017 et a peiné à retrouver une place en NBA, passant le plus clair de son temps en G-League.

Finalement, ce swingman (poste 2-3) a commencé sa carrière européenne en rejoignant la formation turque du Sigortam.net İTÜ BB. Productif (17,8 points de moyenne) dans une équipe de bas de tableau, il a changé de cap et rejoint l'équipe allemande d'Ulm en février. Mais la saison s'est arrêtée après 4 matchs de BBL pour lui (12,8 points à 59,4%, 3,8 rebonds et 1,5 passe décisive en 24 minutes) à cause de la COVID-19, même s'il était de retour pour le tournoi final en juin. Le voici désormais en Jeep ELITE, pour un nouveau challenge avec les Metropolitans 92 : celui d'aller chercher le titre de champion de France.

L'effectif actuel des Metropolitans 92 :