L'AS Monaco engage Ibrahima Fall Faye

[Mise à jour, 14h30] L'AS Monacon n'a pas tardé à officialiser la signature Ibrahima Fall Faye. "C'est une aventure passionnante qui va débuter pour moi avec Monaco", a-t-il déclaré sur le site du club. "J'intègre une équipe qui joue un beau basket et qui met du physique dans son jeu, comme je l'affectionne. La Roca Team, c'est du lourd. Il y aura une première place à défendre. Je rejoins des supers joueurs, un club ambitieux. De quoi vivre de grands matches".

[Brève originelle] La signature de Branden Frazier officialisée ce vendredi 26 février, l'AS Monaco va annoncer l'arrivée en Principauté d'un deuxième joueur en moins de 24 heures. Cette fois, il s'agit du Sénégalais Ibrahima Fall Faye (2,06m, 24 ans), comme le rapporte Nice Matin. Une information que le club nous a également confirmée.

Intérieur d'Anvers ces deux dernières saisons, l'ancien poste 4/5 de Chalon-sur-Saône et Poitiers tournait à 13,9 points à 57,1 % de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 1,4 passe décisive pour 14,3 d'évaluation en 8 rencontres d'EuroCup, en 2020-2021. Déjà approché par la Roca Team avant le Top 16, le Fisselois a fini par convaincre Zvezdan Mitrovic et les dirigeants monégasques de payer son buy out. Il avait d'ailleurs été très en vue en phase de groupe contre l'ASM, avec 16 points à 4/8 aux tirs et 3 rebonds pour 15 d'évaluation.

Dorénavant considéré comme un JFL, il vient renforcer une raquette déjà bien garnie avec Mathias Lessort, Wilfried Yeguete, Damien Inglis et J.J. O'Brien. Trois ans après sa dernière apparition en LNB, il est donc de retour dans le championnat français.

