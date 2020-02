L'AS Monaco rapatrie Kikanovic

JEEP ÉLITE

Il manquait à l'AS Monaco un véritable point d'ancrage, un joueur capable de marquer des points à l'intérieur, notamment dos au panier. Un profil qui laissait à penser qu'un retour d'Elmedin Kikanovic (2,11 m, 31 ans), joueur du club monégasque entre 2017 et 2019, serait logique. Eh bien la Roca Team n'a pas surpris le monde du basket français en annonçant la signature du pivot bosnien ce mardi en début de soirée.

Kika est de retour sur le Rocher !

Elmedin Kikanovic (2,11m, 31 ans) qui a fait les beaux jours de la #RocaTeam de 2017 à 2019 vient renforcer l'ASM pour les grands objectifs de la fin de saison. Le pivot bosniaque évoluait cette saison à Ormanspor, à Ankara. pic.twitter.com/3eD7Hfsgfc — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) February 25, 2020

Cette saison, l'ancien joueur du SLUC Nancy a jusqu'ici joué pour le club turc d'Ormanspor, basé à Ankara. Chez le 13e (sur 16) de BSL, il tournait à 19,3 points à 56,8% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 1,4 passe décisive en 30 minutes. De quoi être All-Star. Mais son histoire avec l'ASM et surtout les enjeux de la fin de saison (qualification potentielle en quart de finale de l'EuroCup + conquête du titre de champion de France) l'ont sans doute motivé à revenir en Principauté. Il sera sur place dès ce mercredi et pourrait faire ses débuts dimanche à l'occasion du choc chez l'ASVEL.



L'effectif actuel de l'AS Monaco :