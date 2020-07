L'AS Monaco s'intéresse à Darral Willis

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Basketball Champions League

Darral Willis (2,06 m, 24 ans) suscite l'intérêt de l'AS Monaco selon Sportando. L'intérieur américain de 24 ans sort de ses deux premières saisons professionnelles au cours desquelles il a été monumental, à Chypre d'abord, en Russie ensuite.

Passé par le Junior College de Pearl River Community, dans le Mississippi, entre 2014 et 2016, ce gaucher a par la suite intégré l'Université de Wichita State en NCAA, auréolé du statut de troisième meilleur écolier des États-Unis. Ses statistiques au cours de sa dernière année universitaire, en 2017/18, s'élèvent à 10,3 points, 5,8 rebonds et 1 passe décisive pour 9,8 d'évaluation, le tout en 18 minutes de moyenne.

Comme beaucoup, l'intérieur américain traverse l'Atlantique pour lancer sa carrière professionnelle. Il s'engage ainsi avec le club chypriote de Keravnos. Un choix qui se révèle rapidement payant puisque, pour sa première année en Europe, il est tout bonnement excellent. En 30 rencontres disputées, il frôle le double-double de moyenne, compilant 14,9 points et 9,7 rebonds pour 19,6 d'évaluation en 26 minutes de temps de jeu. Il atteint des records stratosphériques, comme lors de son match à 29 points et 17 rebonds pour 44 d'évaluation. Bon défenseur, il n'en oublie pas pour autant de défendre la peinture. Illustrant une saison "rookie" parfaitement maîtrisée, ses nombreuses récompenses parlent d'elles-mêmes : vainqueur de la saison régulière et champion de Chypre, vainqueur de la Coupe de Chypre, meilleur intérieur et MVP du championnat.

Une saison incroyable qui va le propulser au sein d'un championnat référencé en Europe : la VTB League, en Russie. Ce fort attaquant signe un contrat de deux ans en faveur de Nijni Novgorod, avec qui il dispute également la Ligue des Champions (BCL). Là-encore, il domine, tournant à 14,6 points (59,5% à 2-points, 40% à 3-points) et 6,6 rebonds pour 15,4 d'évaluation de moyenne en 22 minutes sur 14 matchs de VTB League. Il réalise des statistiques similaires en coupe d'Europe aux côtés du nouveau meneur des Metropolitans Brandon Brown. Ce poste 4 capable de s'écarter a toutefois connu un coup d'arrêt avant l'interruption des championnats en se blessant au niveau du ligament latéral du genou. Pas de quoi minimiser sa marge de progression encore impressionnante pour un joueur qui n'a eu aucune difficulté à s'adapter au style de jeu européen. Et s'il s'était initialement engagé jusqu'en 2021, il s'est officiellement libéré de son engagement avec Nijni Novgorod le 29 juin dernier...

Après Rudy Demahis-Ballou, il pourrait être la deuxième recrue de la Roca Team pour la saison 2020/21.