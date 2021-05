L'ASVEL déborde une AS Monaco qui a perdu le feu sacré

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Après une première mi-temps serrée, de duel il n'y a pas eu ce samedi après-midi à l'Astroballe entre l'ASVEL et l'AS Monaco. Portés par Thomas Heurtel et Moustapha Fall, auteurs de leur record de points en Jeep ELITE (25 et 27), les Rhodaniens se sont imposés 92 à 68 contre le leader de Jeep ELITE qui a perdu pour la deuxième fois en trois jours après sa défaite à Dijon 86 à 83 mercredi.

Thomas Heurtel et Moustapha Fall ont régalé

Vendredi, Rob Gray (18 points marqués ce samedi) nous confiait à quel point il était compliqué de se remettre dans le grand bain après les forces (et surtout les émotions) laissées dans la bataille pour aller chercher le titre en EuroCup. Ce samedi, la Roca Team a fait jeu égal avec l'ASVEL une mi-temps. Les leaders de Jeep ELITE étaient même devant avant que Thomas Heurtel ne donne l'avantage aux siens juste avant la pause. Un Thomas Heurtel qui a parfaitement guidé les siens au retour des vestiaires, permettant aux joueurs de T.J. Parker de prendre le large avec son record de points inscrits dans le championnat (25). Le candidat au titre de MVP de Jeep ELITE a formé un axe 1-5 ultra dominateur avec Moustapha Fall qui a lui aussi réalisé sa meilleure performance offensive en première division française (27).

Record de points x2

68 d'éval à deux

Victoire face au leader



Le chantier de @MT28APRIL et @moustaphafall15 pic.twitter.com/lvVuoErI8p — LNB (@LNBofficiel) May 15, 2021

Désormais pleinement concentrée sur le championnat de France, l'ASVEL enchaîne les succès et remonte petit à petit au classement général. Avec ce large succès 92 à 68, les Villeurbannais montent sur le podium devant Strasbourg (17 victoires et 6 défaites contre 16-6) et espèrent encore gravir les échelons dans les semaines à venir jusqu'à remonter au niveau de l'ASM (17 victoires, 4 défaites), dans l'éventualité que le titre se joue à l'issue des 34 journées de la saison régulière.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques d'ASVEL - Monaco