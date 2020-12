L'ASVEL déroule contre Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Arthur Viguier

Après avoir perdu trois matches de suite en EuroLeague, l'ASVEL a retrouvé la Jeep ELITE et la victoire. L'équipe de Frédéric Fauthoux - coach principal en l'absence de T.J. Parker, malade - s'est imposée 101 à 66 contre l'ESSM Le Portel en match avancé de la 27e journée du championnat.

Les Rhodaniens - qui avaient mis Charles Kahudi et William Howard au repos pour cette rencontre - ont fait l'écart peu avant la mi-temps (49-38) avant de s'envoler au retour des vestiaires (29-14 dans le troisième quart-temps) puis de filer vers les 100 points marqués. Peu utilisé dernièrement, Matthew Strazel s'est illustré dans le final (10 points à 3/3 aux tirs en 13 minutes), prenant le relai d'Allerik Freeman (15 points à 6/11 et 3 passes décisives en 19 minutes) et Amine Noua (20 points à 7/12 et 4 rebonds pour 21 d'évaluation en 20 minutes), alors qu'en face Mehdy Ngouama montrait ses qualités balle en main avec 15 points marqués en 20 minutes.

C'est la quatrième victoire en six matches de Jeep ELITE cette saison pour l'ASVEL, alors que Le Portel a désormais un bilan équilibre (trois victoires, trois défaites).