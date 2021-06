L'ASVEL en deux temps face à Cholet Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Cholet se rendait chez le dauphin du championnat, après sa belle victoire face à la JL Bourg le weekend passé. Les Villeurbannais, eux, souhaitaient poursuivre leur belle série de douze victoires de suite et ainsi se rapprocher de la première place.

Thomas Heurtel lance les hostilités avec un 3-points d’entrée. Gerry Blakes lui répond avec 4 points de suite. Les deux équipes se rendent coups pour coups en ce début de rencontre et les Choletais répondent présents, en dominant notamment aux rebonds (10 contre 5) leur permettant de mener à la fin du premier quart temps (20-19). Ce mercredi soir, l’ASVEL est en grande réussite longue distance avec 24 points sur 41 inscrits de loin en première mi-temps. Mais Cholet n’abdique pas malgré leur 2/11 à trois points, avec un bon Chris Horton (10 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres pour 16 d'évaluation en 30 minutes de jeu). Les hommes de T.J. Parker regagnent les vestiaires avec (seulement) 5 points d’avance (41-36, 20').

Cholet craque au début du 3e quart-temps

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens accentuent leur avance en augmentant leur intensité défensive et derrière un très sérieux et précieux Amine Noua (17 points à 6/10 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d’évaluation en 21 minutes de jeu) obligeant Erman Kunter à prendre un temps-mort (54-44, 26'). L’adresse fuit les coéquipiers de Michael Stockton et l’ASVEL s’échappe dans ce 3e quart-temps et inflige un 25-11 (66-47, 30').

L’ultime acte ne sera qu’une formalité pour les locaux, côté Cholet. Erman Kunter a même offert du temps de jeu à ses jeunes Karlton Dimanche (9 minutes) et Léopold Delaunay (12 minutes), en l'absence de Lasan Kormah.

L’ASVEL enregistre donc sa 13e victoire de suite pour son dernier match de saison régulière face à Cholet (82-64) et confirme son excellente forme avant le Final 4 de Jeep ÉLITE. Cholet Basket lui devra se reprendre dès dimanche à domicile face à Nanterre, dans l’optique du maintien.

