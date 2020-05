L'ASVEL et le Panathinaikos intéressés pas le MVP du championnat australien Bryce Cotton

Joueur dominant dans le championnat d'Australie où il joue depuis quatre ans, Bryce Cotton (1,82 m, 27 ans) pourrait effectuer son retour en Europe la saison prochaine. Selon Sportando, l'ASVEL et le Panathinaikos Athènes montreraient de l'intérêt auprès du meneur/arrière américain.

Panathinaikos and Asvel are among the Euroleague teams showing immediate interest in Bryce Cotton after his opt out in Australia, I am told.