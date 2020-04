L'ASVEL et Limoges s'intéressent à Abdoulaye Ndoye

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

La très bonne saison 2019/20 (10,1 points à 52,3 % de réussite aux tirs, 4,2 rebonds, 4 passes décisives, 1,3 interception et 4 fautes provoquées et 14 d’évaluation) et le profil d'Abdoulaye Ndoye (1,91 m, 22 ans) le rendent forcément très attractif aux yeux de clubs références. Selon Le Courrier de l'Ouest, l'arrière/meneur serait sur les tablettes de l'ASVEL. Limoges serait également intéressé.

Toujours sous contrat avec Cholet en 2020/21

Récemment, celui qui est dans sa dernière année d'éligibilité à la Draft évoquait son envie de goûter à une Coupe d'Europe, et ainsi de jouer deux matchs par semaine. S'il ne fermait pas la porte à Cholet, potentielle équipe pour une place en Coupe d'Europe en 2020/21 et surtout toujours sous contrat avec le club des Mauges, la possibilité de jouer en EuroLeague avec l'ASVEL semble forcément plaisante. Surtout que son profil de fort défenseur devrait convenir à Zvezdan Mitrovic.

Le Dunkerquois semble avoir également le profil pour remplacer Théo Maledon, qui s'est présenté à la Draft NBA 2020. Mais pour le faire venir, les Rhodaniens devront verser une indemnité à Cholet. Le Courrier de l'Ouest précise toutefois que l'intérêt existait avant la suspension du championnat. Reste à savoir si le club de Tony Parker en aura les moyens.