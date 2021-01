L'ASVEL et Rihards Lomazs se séparent

D'un accord à l'amiable, l'ASVEL et Rihards Lomazs (24 ans, 1,93 m) ont décidé de se séparer confirme le club rhodanien sur son site Internet. Le shooteur letton, arrivé à l'été 2019 pour ses premiers pas en dehors de la Lettonie, ne s'était pas beaucoup exprimé avec Zvezdan Mitrovic en Jeep ELITE (3,8 d'évaluation en 15 minutes et 22 matchs) même s'il avait montré des choses intéressantes en EuroLeague - mais par intermittence - à l'image de ses 15 points dans la victoire contre le CSKA Moscou.

Cette saison, sous les ordres de T.J. Parker, Lomazs rentrait encore moins dans les plans (11 minutes en 6 matchs de championnat et 6 apparitions en Coupe d'Europe). Comme l'indique le site officiel de l'ASVEL, Rihards Lomazs a souhaité "rejoindre un club qui pourrait lui permettre de retrouver davantage de responsabilités et de poursuivre son développement."

Officiel - LDLC ASVEL et Rihards LOMAZS ont trouvé un accord pour un départ anticipé de l'arrière letton.



Merci Rihards pour ton investissement et ta bonne humeur. Et bonne chance pour la suite de ta carrière ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/lslNkyWs2b