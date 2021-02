L'ASVEL et Zvezdan Mitrovic n'ont pas trouvé d'accord

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

L'ASVEL et Zvezdan Mitrovic avaient rendez-vous au conseil de prud’hommes de Lyon ce jeudi à 16h pour l'audience de conciliation. Sans surprise, les deux parties, représentées par leur avocat respectif, Maître Aguera pour l'ASVEL et Maître Lecerf Galle pour Zvezdan Mitrovic, n'ont pas trouvé d'accord Ainsi la bataille judiciaire continue. "La date du procès sera connue le 21 septembre une fois que les avocats auront échangé leurs conclusions et pièces", nous a annoncé Maître Lecerf, qui "espère plaider en 2021".

Pour rappel, le technicien réclame 1,09 million d'euros pour licenciement abusif. Alors qu'il lui restait un an de contrat, l'actuel coach de l'AS Monaco avait été licencié par l'ASVEL pour "faute grave" à l'issue de la saison 2019-2020.