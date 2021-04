L'ASVEL facile contre l'Elan Chalon, les Metropolitans 92 beaucoup moins face à Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après sa défaite contre Strasbourg mardi, l'ASVEL a réagi en s'imposant largement et facilement contre l'Elan Chalon (102-75, statistiques à consulter ici) ce vendredi soir. Les Rhodaniens ont remporté tous les quart-temps, fait tourner et terminé à 129 d'évaluation. De quoi remettre la machine en route pour regarder vers le haut (12 victoires, 6 défaites). En revanche, les Bourguignons ont montré une faible résistance et restent bloqués en queue de peloton (8 victoires, 15 défaites).

Les Metropolitans 92 (16 victoires, 8 défaites) ontle même pourcentage de victoires que l'ASVEL. Ils ont eux aussi mené tout le long contre Champagne Basket (7 victoires, 14 défaites) mais n'ont jamais réussi à creuser un écart conséquent, les visiteurs recollant même à une possession en début de quatrième quart-emps. Ils sont tout de même parvenus à l'emporter 77 à 71 (statistiques à consulter ici). Vitalis Chikoko confirme sa montée en puissance (17 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 27 minutes). Bastien Pinault a bien aidé (19 points à 8/10 et 4 rebonds pour 20 d'évaluation en 20 minutes).