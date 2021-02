L'ASVEL fait plier le Limoges CSP après la pause

JEEP ÉLITE

Dans une période faste en EuroLeague, l'ASVEL souhaitait surfer sur cette dynamique pour s'imposer contre Limoges ce vendredi et se relancer en Jeep ELITE. Bousculés en première mi-temp, les hommes de T.J. Parker ont su réagir pour s'imposer à domicile (84-75).

Un gros duel Boutsiele-Fall qui finit par tourner à l'avantage du second

Avant la rencontre, Nicolas Lang espérait "faire un coup" à l'Astroballe. Ce vendredi soir sur le parquet de l'ASVEL, les Limougeauds se sont bien battus. En tête après dix premières minutes abouties (18-23, 10e), le Limoges CSP a posé beaucoup de problèmes aux Villeurbannais. Malmenés dans ce premier acte, les joueurs de T.J. Parker ont notamment pu compter sur un Moustapha Fall en double-double (19 points, 11 rebonds, 3 passes, 29 d'évaluation) pour rester au contact du CSP.

Face à lui, le Cercle Saint-Pierre s'est appuyé sur Jerry Boutsiele (26 points, 4 rebonds, 20 d'évaluation) qui a sanctionné la défense rhodanienne qui avait fait le pari de le laisser prendre ses tirs après pick and pop. Mais si les visiteurs ont pris 5 points d'avance, les joueurs ont haussé leur intensité, provoqué plus de fautes et profité de l'efficacité de Norris Cole (12 points à 3/3 à 3-points) pour revenir à un petit point de Limoges à la pause (39-40, 20e).

L'ASVEL serre la vis et Limoges finit par céder

La mi-temps n'a pas stoppé cet élan, bien au contraire. Au retour des vestiaires, locaux sont revenus avec de très bonne intentions et ont infligé un 10-2 en 3 minutes pour prendre les commandes dans ce match (49-42, 23e). Dans le sillage d'un très bon Philip Scrubb (14 points, 5 passes, 16 d'évaluation), les Limogeauds sont revenus au score pour la dernière fois de la rencontre (54-54, 28e) . Ensuite, les Rhodaniens ont remis un coup d'accélérateur dans cette fin de troisième quart temps et pris 8 points d'avance à l'entame des dix dernières minutes (64-56, 30e). Menés d'une main de maître par un Antoine Diot très prore (14 points, 6 rebonds, 4 passes, 17 d'évaluation), ils ont creusé l'écart avant un retour du CSP en toute fin de match. Insuffisant toutefois pour créer le hold-up (84-75).

Grâce à ce succès, l'ASVEL compte désormais 6 victoires pour 3 défaites et reste ainsi dans le peloton de tête. Après sa victoire dans le clasico, Limoges - qui a du faire sans Romeo Travis, blessé aux adducteurs - n'est pas parvenu à confirmer à l'extérieur et a concédé sa cinquième défaite de la saison.

