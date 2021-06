L'ASVEL l'emporte de 25 points à Monaco, qui finit quatrième de la saison régulière

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pour le dernier match de la saison régulière de Jeep ELITE, l'ASVEL s'est imposée 98-73 chez une équipe de Monaco très diminuée (Bost, Knight, O'Brien, Inglis et Lessort ont été mis au repos). Menés 31-26 par Rob Gray (20 points) & co après un quart-temps, les Rhodaniens ont passé un 15-0 à l'entame du deuxième quart-temps pour prendre les devants (31-41).

Derrière, Frédéric Fauthoux - coach en l'absence de T.J. Parker, blessé au genou - a pu faire tourner, responsabilisant notamment les jeunes. Elwin Ndjock (9 points à 3/5 en 19 minutes), Kymany Houinsou (9 points à 2/7, 2 rebonds et 3 passes décisives en 23 minutes) et Victor Diallo (8 points à 2/3 et 2 rebonds en 4 minutes) en ont profité pour s'exprimer.

Avec cette nouvelle défaite, la dixième, Monaco finit quatrième de la saison régulière et affrontera Bourg-en-Bresse en quarts de finale lundi. De son côté, l'ASVEL recevra Le Mans le même jour, au même stade.

