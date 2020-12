L'ASVEL ne fait qu'une bouchée de Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Il n'y a pas vraiment eu de suspense entre Lyon-Villeurbanne et Gravelines-Dunkerque, privé de Corey Davis, et qui n'a pu faire qu'illusion face à l'effectif villeurbannais pourtant privé d'Antoine Diot ou Moustapha Fall. Guerschon Yabusele et Allerik Freeman ont très vite fait sauter la zone adverse par deux paniers à 3 points.

Le BCM a alors pris une avalanche de tirs lointains, exercice dans lequel l'ASVEL a fini le premier acte à 7/11, avec un Charles Kahudi également dans le coup (28-18). Les locaux ont enfoncé le clou en attaquant le deuxième quart-temps par un 9-0 signé du trio Cole-Lacombe-Yabusele (37-18). Allerik Freeman s'est chargé d'alourdir la note avec trois paniers de suite dont deux missiles de loin, plaçant alors les Maritimes à -25 à la pause (57-32).

+32 à la reprise...

Ce fut ensuite le tour de Paul Lacombe de briller avec un 3 points et un dunk pour creuser un peu plus le gouffre séparant les deux équipes (64-32). Le BCM a toutefois relevé la tête, par un 10-0 en fin de troisième quart-temps marqué par le bon passage de Gavin Ware (72-53) puis quelques exploits personnels de Lucas Bourhis. Insuffisant toutefois pour faire trembler l'ASVEL qui a vite repris le fil pour s'imposer 96-68 avec un Matthew Strazel impliqué (11 points, 6 passes décisives) et un Charles Kahudi en métronome, meilleur marqueur (17 points) devant la paire Freeman-Yabusele (16 points chacun).

Entre le 15/31 à 3 points de l'ASVEL et les 23 balles perdues gravelinoises, le BCM ne pouvait pas espérer grand chose sur ce match...

