L'ASVEL officialise l'arrivée de William Howard, Amine Noua et Rihards Lomažs restent

L'ASVEL a officialisé la signature de l'ailier William Howard (2,03 m, 26 ans) pour les deux prochaines saisons. Le natif de Montbrison va ainsi découvrir l'EuroLeague après une saison passée aux Etats-Unis, à jouer entre diverses équipes NBA (Utah, Houston) et de G-League (Salt Lake City, Rio Grande Valley).

"Après le départ de Livio, nous avons du réagir vite et nous sommes ravis d’avoir trouvé cet accord avec William, a commenté le président délégué Gaëtan Muller. Sa polyvalence va nous être très utile dans toutes les compétitions. C’est un nouveau joueur « local » qui arrive chez nous, un nouveau joueurs français « référencé » et potentiel NBA qui nous rejoint, et c’est une grande fierté !"