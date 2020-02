L'ASVEL s'en sort in-extremis à Châlons-Reims, Boulogne-Levallois tombe à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EL

Monaco l'ayant emporté face à Boulazac, l'ASVEL se devait de répondre sur le parquet de Châlons-Reims. Les Villeurbannais n'ont jamais réussi à vraiment se défaire du CCRB et son trio Baron-Morin-Passave-Ducteil et ont dû attendre la dernière seconde pour l'emporter, suite à un rebond offensif récompensé par un panier de David Lighty, son seul de la soirée (66-68).

Menés de 14 et 15 points à la pause, Pau-Lacq-Orthez et Chalon-sur-Saône ont réussi à inverser la tendance en toute fin de match pour l'emporter respectivement face à Strasbourg (74-73) et Le Mans (84-83). Orléans aussi, s'est imposé d'un petit point s'appuyant sur la paire Strawberry-Halilovic et le sang-froid de Florent Pietrus à 3 points pour faire chuter Boulogne-Levallois sur deux ultimes lancers signés Brandon Jefferson (85-84).

Limoges célèbre la mémoire de Fred Forte

Enfin, Nanterre a surclassé Roanne (108-79), piégé par l'adresse à 3 points des Franciliens en début de partie et rapidement débordé par la fougue d'Isaia Cordinier et consorts. Limoges a pour sa part offert le plus beau des hommages à la mémoire de Fred Forte, avec de nombreuses attentions et surtout une troisième victoire consécutive, acquise face à Gravelines-Dunkerque (77-71), un succès signé de la main d'Hugo Invernizzi (14 points), Vincent Sanford (18 points) et Jerry Boutsiele (20 points, 12 rebonds), auteur du dunk du match pour conclure cette belle soirée (77-71).

Les résultats de la 21e journée :